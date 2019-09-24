МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля и снижении нефтяных котировок, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.01 мск снижается на 0,25%, до 2778,47 пункта, индекс РТС увеличивается на 0,1%, до 1374,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 18 копеек, до 63,66 рубля, курс евро — 9 копеек, до 70,08 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,37%, до 63,9 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров падения пока – префы "Ленэнерго" (-2%), акции ОГК-2 (-1,79%), "Фосагро" (-1,78%), "Норникеля" (-1,14%), Московской биржи (-1,03%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (-0,92%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,86%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,77%), акции "Лукойла" (-0,76%).

С другой стороны, в лидерах роста — малоликвидные акции "Объединённых кредитных систем" (ОКС), которые подскакивают на 38,76%, до 1790 рублей. Акции ОКС торгуются на повышенных для компании объемах – более 6 миллионов рублей, при том что объем торгов в понедельник едва превысил 28,5 тысячи рублей. Акции растут в отсутствие каких-либо новостей.

Также в лидерах роста — привилегированные акции банка "Возрождение" (+4,49%). Кроме того, к текущему моменту акции ВТБ поднимаются в цене на 2,22%, до 4,3 копейки.

Фундаментальных факторов для роста капитализации ВТБ во вторник не наблюдалось, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"С технической точки зрения акции отскочили от района поддержек 4,2 копейки, но приостановили повышение у сопротивления 4,36 копейки. Рост наблюдается при достаточно ограниченных объемах, что заставляет сомневаться в способности "быков" удержать отвоеванные позиции, но все же до падения котировок ниже 4,15 копейки… они сохраняют тенденцию к краткосрочному повышению. При закреплении выше 4,36 копейки можно ждать попыток роста к 4,4-4,5 копейки", — считает аналитик.

В акциях Сбербанка также наблюдается рост, поскольку на рынке рассчитывают, что дивиденды государственных кредитных организаций составят до 50% от прибыли по итогам 2019 года, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

К текущему моменту привилегированные акции крупнейшей кредитной организации РФ поднимаются в цене на 0,69%, обыкновенные — на 0,44%.

Среди лидеров роста также – депозитарные расписки X5 (3,09%), акции АФК "Система" (1,85%), Polymetal (0,83%), "Полюса" (0,78%), обыкновенные акции "Ростелекома" (0,74%).

ПРОГНОЗЫ

"Настроения на рынке РФ на данный момент можно охарактеризовать как нейтральные со склонностью к повышению. Инвесторы ждут благоприятных факторов для возобновления покупок", — считает Кожухова.

Российский рынок останется в режиме консолидации, так как оптимизм по поводу торговых переговоров США и Китая пока является недостаточным аргументом для роста, так как слабость немецкой экономики может существенно сказаться на перспективах экспортёров, считает Кочетков.