МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы умеренно растут во вторник на оптимизме относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая, инвесторы также оценивают внутренние статданные, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.12 мск индекс Dow Jones рос на 0,23%, до 27011,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 8134,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3001,62 пункта.

Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая. Как сообщили СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры Вашингтона и Пекина по торговым вопросам будут возобновлены через две недели.

Партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что оптимизм, преобладающий на рынке, вызван не столько позитивными новостями о развитии торгового конфликта, сколько уменьшением опасений после отмены визита китайской делегации в штат Монтана на прошлой неделе.

Индексы замедлили темпы роста после публикации статданных по индексу доверия потребителей в сентябре. Согласно данным, показатель в отчетном месяце опустился до 125,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,2 пункта. Аналитики ожидали снижения только до 134,1 пункта.

"Рынки находятся в такой… ситуации, когда они не хотят увидеть свидетельства быстрого роста экономики, потому что это может положить конец снижению процентных ставок, но они и не хотят замедления экономики, которая может отразиться на прибыли компаний", — отметил Меклер.