МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро вечером во вторник слегка терял позиции на фоне увеличения темпов снижения цены нефти, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода, приходящийся на текущую неделю с выплатами НДПИ и акцизов, поддерживает спрос на рублевую ликвидность и соответственно — валюту РФ, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.28 мск повышался на 1 копейку, до 63,85 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 70,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник евро обновил минимум с 25 июля, подешевев до 69,92 рубля. К вечеру евро укрепился на форексе выше 1,1 доллара.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером растерял дневной рост против доллара и евро, отыгрывая усиление падения рынка нефти до 2% в район отметки 63,4 доллара за баррель сорта Brent.

Рекордное снижение промышленных показателей еврозоны и Японии вернули на рынок опасения за перспективы роста мировой экономики, что может отразиться на нефтяном секторе. Так, индексы деловой активности в промышленности в сентябре, по предварительной оценке, для еврозоны и Германии, крупнейшей экономики Европы, достигли самых низких значений за семь и десять лет соответственно, а тот же показатель в Японии стал минимальным за последние три года.

В то же время, спрос на рублевую ликвидность поддерживает курс российской валюты.

Во вторник индекс доллара DXY большую часть дня пребывал в отрицательной зоне, позволив, таким образом, рублю получить более ощутимую поддержку от продаж валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к пику налогового периода сентября, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

На рынке межбанковского кредитования продолжается отток рублевой ликвидности за счет автономных факторов, во многом связанный с тем, что сезон крупных расходов бюджета еще не наступил, тогда как налоговые оттоки остаются существенными, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти при этом колебалась ниже уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В текущих реалиях, когда Запад сосредоточен на Иране, риски быстрой активизации санкционной риторики в отношении РФ находятся на умеренных уровнях, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Данный формат поддерживает иностранный спрос на российские активы … и также оказывает поддержку курсу рубля. Восстановление повышенной корреляции нефти и рубля, по нашим оценкам, может наблюдаться в случае, если нефтяные цены продемонстрируют снижение к отметкам 55 долларов и ниже, или рост до уровней 70-75 долларов", — сказал он.

Пока же, до конца осени рубль может сохранить определённую часть своей стабильности, реализовывая движение в диапазоне 63-66 рублей за доллар и 68,5-72,5 рубля за евро, оценил Бахтин. "Однако в завершении года сезонная склонность к ослаблению российской валюты может взять верх, и курс в этом случае скорректируется, по нашим ожиданиям, до отметок 67,5 +/-1 рубль за доллар и 70-73,5 рубля за евро", — добавил он.

До конца текущей недели ожидается укрепление рубля, целевые уровни закрытия пятницы: 61,75-64,7 рубля за доллар и 68-71,05 рубля за евро, оценил Александр Осин из ИК "Фридом финанс".

"До конца года вероятно сокращение влияния на курс рубля спекулятивных тенденций на фоне ускорения прироста промпроизводства, розничных продаж и ВВП. Возможно продолжение консолидации цен на нефть. Целевой диапазон на конец года: 62-66 рублей за доллар", — оценил он.