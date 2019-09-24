МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к остальным мировым валютам во вторник вечером после публикации статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск курс доллара к иене снижался до 107,27 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,54 иены; курс евро к доллару увеличивается до 1,1001 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0991 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 98,5 пункта.

Курс доллара перешел к снижению после публикации статданных по индексу доверия потребителей в сентябре. Согласно данным, показатель в отчетном месяце опустился до 125,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,2 пункта. Аналитики ожидали снижения только до 134,1 пункта.

"Это… ранний признак того, что потребительские расходы, которые являются ключевым показателем экономики США в последние месяцы, могут быть не защищены от влияния торгового конфликта", — отметил старший экономист Capital Economics Майкл Пирс (Michael Pearce), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Курс евро при этом поддерживается статданными по индексу делового климата в Германии в сентябре. Согласно данным исследовательского института IFO, показатель вырос до 94,6 пункта с показателя августа в 94,3 пункта. Аналитики ожидали менее сильного роста до 94,5 пункта.