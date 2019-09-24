МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился более чем на 1% на фоне падения нефтяных котировок марки Brent, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,11% — до 2754,53 пункта, индекс РТС — на 1,07%, до 1358,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.17 мск рос на 5 копеек – до 63,88 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 70,28 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,82% — до 63,59 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника вышли в минус, не найдя драйверов для продолжения восходящего движения, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Основным же негативным фактором для наших акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1%, добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста — малоликвидные акции ОКС, которые подскочили на 39,6% — до 1800 рублей. Акции ОКС торговались на повышенных для компании объемах – более 9 миллионов рублей на закрытии торгов, при том, что объем торгов в понедельник едва превысил 28,5 тысячи рублей. Акции растут в отсутствие новостей по компании.

Привилегированные акции банка "Возрождение", подскочили к закрытию торгов на 8,51%.

"Не исключено, что ожидания спекулянтов связаны с ожиданием каких-либо стратегических решений новым советом директоров. Но, на мой взгляд, выкупа акций или тому подобного события не последует", — комментирует динамику бумаг банка "Возрождение" Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Дорожают также депозитарные расписки "Русагро" (1,8%), акции АФК "Система" (1,12%), "Полюса" (1,05%), Polymetal (0,93%), депозитарные расписки X5 (0,91%), акции "Газпром нефти" (0,74%).

Среди лидеров падения – акции ОГК-2 (-3,43%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,11%), акции ФСК "ЕЭС" (-2,66%), "Фосагро" (-2,46%), префы "Ленэнерго" (-2,46%), а также акции "Магнита" (-1,87%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снизились на 1,83%, префы – на 1,71%), акции "Яндекса" (-1,74%) и акции "Новатэка" (-1,67%).

ПРОГНОЗЫ

С точки зрения технического анализа, рублевый индикатор – индекс Мосбиржи не удержал важную краткосрочную поддержку 2775 пунктов, что говорит о перспективах падения в район 2710 пунктов при пробитии 2745 пунктов, отмечает Кожухова.

Судя по всему, краткосрочный тренд на рынке смещается в сторону понижательного, полагает аналитик. Эксперт полагает, что индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в диапазоне 2745-2775 пунктов.

"С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках остаются неоднозначными. Заседания основных центральных банков позади, а до возобновления торговых переговоров США и Китая остается еще две недели. В этих условиях инвесторы обращают внимание на макроэкономические данные, которые не всегда радуют рынки", — комментирует Кожухова.

"Российским биржам также не достает драйверов для роста, хотя "быки" и пытаются выкупать просадки. Нефтяные цены еще обладают некоторым потенциалом краткосрочной нисходящей коррекции, в то время как преодоление указанных выше поддержек вызвало бы более масштабное снижение", — добавляет она.

В рамках сессии вторника "медведям" удалось пробить поддержку, расположенную на уровне 2780 пунктов по индексу Мосбиржи, это говорит в пользу возможного продолжения коррекции, считает Зварич.

Без существенного изменения внешнего фона российский РТС может в среду проверить уровень сопротивления 1385 пунктов, считает Константин Карпов из "БКС Брокер".

"В то же время сильный рубль не дает полноценно развернуться индексу Мосбиржи. Если последуют сигналы к ослаблению напряженности на Ближнем Востоке, рубль может несколько ослабнуть, а индекс Мосбиржи вернуться к отметке 2800 пунктов. В противном случае, завтра не стоит исключать проверки поддержки на уроне 2770 пунктов", — добавляет он.

"Закрытие рынка вблизи минимума с начала месяца и коррекция в США усиливают опасения продолжения снижения. Поскольку локальных событий, которые могли бы поддержать рынок нет, то, возможно, коррекция продолжится. Однако, падение акций высокотехнологичных компаний в США не обвальное, я ожидаю, что снижение российского рынка внутри дня в среду не превысит 1%. Причем, к вечеру негативный тренд может смениться на растущий", — говорит Ващенко из "Фридом Финанс".

С его точки зрения, индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в диапазоне 2730-2770 пунктов.