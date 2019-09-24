МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,23%, до 6,59 доллара, "Новатэка" — на 0,76%, до 210 долларов, "Лукойла" — на 2%, до 83,3 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 1,06%, до 7,08 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,31%, до 32,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,57%, до 25,15 доллара, "Северстали" — на 1,35%, до 14,65 доллара, НЛМК — на 0,54%, до 22,24 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,31%, до 1,31 доллара, Сбербанка — подешевели на 1,1%, до 14,38 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в цене на 0,22%, до 17,88 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,95%, до 13,56 доллара, "Ленты" — на 0,58%, до 3,41 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,74%, до 3,99 доллара.