ВАШИНГТОН, 24 сен /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) продолжит оказывать помощь Аргентине, которую ожидают новые вызовы, заявил исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон.

Во вторник Липтон провел встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, министром финансов Эрнаном Лакунсой и главой Центрального банка Гидо Сандлерисом.

"Мы обсудили усилия, предпринятые Аргентиной в рамках этой программы, и их позитивное воздействие. Недавние меры властей помогли успокоить рынки. Я выразил наше намерение продолжать взаимодействовать с властями и помогать им реагировать на сложную ситуацию и предстоящие вызовы. Наш диалог и тесное сотрудничество с аргентинскими властями будут продолжены в рамках технических совещаний, которые, как ожидается, состоятся позднее на этой неделе и до начала ежегодных совещаний МВФ", — говорится в заявлении и. о. главы МВФ.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.

На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.