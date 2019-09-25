МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду после того, как новые заявления президента США Дональда Трампа вызвали усиление торговых опасений, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,57%, до 2968,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 1645,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,95%, до 26031,92 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,82%, до 2083,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6726,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 22007,42 пункта.

Азиатские трейдеры с пессимизмом отыгрывают новые заявления президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем. Так, Трамп на генассамблее ООН во вторник подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Франс Пресс, что в выступлении Трампа в ООН не было и намека на симпатию к Китаю. "Вместо этого он использовал эту возможность для усиления напряженности в отношениях между США и Китаем", — отметил аналитик.