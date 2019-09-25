МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Рубль немного снижается к доллару и повышается к евро на фоне ухода инвесторов в защитные долларовые активы после роста политических рисков в США, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 7 копеек — до 64,05 рубля, курс евро снижался на 3 копейки — до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи. На форексе евро снижается на 0,2%, до 1,0998 доллара.

Стоимость нефти утром снижается на 1,1% — до 62,38 доллара за баррель по марке Brent.