События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 сентября
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике
|
|
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена совета директоров BoJ г-на Масаи
|
|
|9:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена ЕЦБ Кере
|
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|43,3 тыс
|
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,70%
|
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3393,4 тыс
|
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (авг)
|635 тыс
|660 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (авг)
|-12,80%
|3,90%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,058 млн
|
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,647 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ФосАгро — День инвестора (объявление новой дивидендной политики и новой стратегии развития до 2025, Лондон)
|
|
|
|RUB
|Аэрофлот — СД (вопрос о системе мотивации в ПАО, одобрение сделку лизинга 5 новых самолетов Sukhoi Superjet 100)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190925/830350883.html