МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
4:30 JPY Япония — Выступление члена совета директоров BoJ г-на Масаи

 

 

 

 
9:00 EUR Еврозона — Выступление члена ЕЦБ Кере

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 43,3 тыс

 

 
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,70%

 

 
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3393,4 тыс

 

 
17:00 USD США — Продажи нового жилья (авг) 635 тыс 660 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (авг) -12,80% 3,90%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,058 млн

 

 
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,647 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ФосАгро — День инвестора (объявление новой дивидендной политики и новой стратегии развития до 2025, Лондон)

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (вопрос о системе мотивации в ПАО, одобрение сделку лизинга 5 новых самолетов Sukhoi Superjet 100)

 

 

 

 