МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня снижается по фондовым индексам на фоне снижения рынка нефти и ухудшения конъюнктуры на фондовых площадках, говорят эксперты.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19 мск снижался на 0,5%, до уровня 2742 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% — до 1347 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 1,1%, до 62,38 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,5-1,5% на фоне все более активных призывов к импичменту президента Дональда Трампа. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,4-1,3%, японский Nikkei 225 — на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,8%.