МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением индексов на фоне распродаж на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1%, до 2955,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,61%, до 1638,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,3%, до 25945,35 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,32%, до 2073,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6710,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 22020,15 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на то, что основные индексы США закрылись во вторник снижением на 0,5-1,5% на фоне слабой внутренней статистики. Также определенное влияние на настроения трейдеров оказали новости из США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Новость о процедуре импичмента оказала давление на азиатские рынки", — сказал агентству Рейтер главный управляющий фонда Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co Киёси Исигане (Kiyoshi Ishigane).

Дополнительным негативным фактором для бирж стали новые заявления Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем. На Генассамблее ООН американский президент подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.