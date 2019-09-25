МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем сохраняет утреннюю положительную динамику по отношению к остальным мировым валютам на фоне коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 мск курс евро к доллару снижался до 1,1 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1018 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 98,55 пункта.

Рост курса доллара к мировым валютам в среду обусловлен коррекцией после снижения днем ранее. Негативная динамика курса доллара во вторник была вызвана слабой статистикой в США и усилилась, когда демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

В то же время, несмотря на коррекционное удорожание американской валюты, аналитики сказали агентству Рейтер, что данные политические новости увеличивают давление на американскую валюту. "Усиление политической неопределенности в преддверии выборов в США может привести к ухудшению перспектив инвестиций и роста американской экономики, а также создать некоторые риски для доллара в будущем году", — считают аналитики MUFG, которых цитирует агентство.