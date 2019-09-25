МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Темпы снижения цен на нефть ускорилось к середине дня среды на фоне обострившихся опасений относительно перспектив мирового спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,54%, до 62,13 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,29%, до 56,55 доллара за баррель. Утром в среду снижение цен на нефть составляло около 0,8%.

Трейдеры обратили внимание на новые заявления американского президента Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем. На генассамблее ООН Трамп подверг критике торговую политику КНР и заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем. На фоне данных заявлений усилились опасения относительно перспектив мировой экономики и спроса на нефть.

"Внимание инвесторов возвращается к опасениям по поводу спроса на нефть. Маловероятно, что будет быстрое разрешение торговых разногласий между США и Китаем, которое изменит экономические ожидания в лучшую сторону", — сказал агентству Рейтер стратег-аналитик BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian).

Дополнительное давление на стоимость нефти оказывает статистика по запасам нефти в США. Согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей. Официальные данные управления энергетической информации минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 249 тысяч баррелей после роста на 1,06 миллиона баррелей неделей ранее.