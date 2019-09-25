МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Московская биржа и "Дом.РФ" могут запустить индекс на цены на жилую недвижимость в России, сообщил журналистам в кулуарах XIV Международного форума НФА "Российский рынок производных финансовых инструментов" управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

"Дом.РФ" — у них есть, естественно, большая программа развития рынка ипотечных ценных бумаг, но кроме этого, это отдельная история, — они считают индикаторы по недвижимости по России", — сказал он.

В августе глава департамента срочного рынка Мосбиржи Арсений Глазков сообщал, что Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, работает над этим проектом совместно со Сбербанком. Глазков отмечал, что индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка.

"У Сбербанка, в проекте "ДомКлик" тоже есть определенные наработки, большой объем информации тоже по индексу недвижимости. Это будут две разные истории, разные методологии. Я надеюсь, что мы с теми и другими дойдем до какого-то логического конца. Будут индикаторы, и далее мы посмотрим вместе с ними, с участниками рынка, на что можно будет фьючерс запустить", — пояснил Марич.

По словам Марича, оба биржевых индекса на цены на жилье будут отличаться от тех, которые уже сейчас существуют на российском рынке недвижимости, тем, что они будут основаны на реальных сделках.

"Информация, которая есть у агентств недвижимости, это нерегулируемая история, понятно, что они (агентства — ред.) являются игроками на этом рынке. Там вопрос изначально в качестве информации. Вопрос дальше в том, как она собирается, модифицируется, используется. Здесь речь идет о том, чтобы сделать индикатор, который идет на реальных сделках. У Сбербанка — это огромный объем информации о сделках, которые через них проходят, у "Дом.РФ" большой объем информации о других сделках из разных источников", — рассказал он.