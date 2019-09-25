МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может провести своё IPO уже в ноябре, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Листинг на саудовской бирже может пройти уже в ноябре, хотя планы еще не утверждены окончательно", — сообщили источники.

"Saudi Aramco объявит о первичном публичном предложении в следующем месяце, так как нефтяной гигант восстанавливает мощности добычи нефти после атак быстрее, чем ожидалось", — поясняется в сообщении агентства.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты, которые прошли 14 сентября, сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

При этом министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день — до конца ноября.

Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что страна может полностью восстановитm прежний уровень добычи на рубеже сентября-октября, а Блумберг ранее в среду сообщил со ссылкой на источники, что Aramco восстанавливает добычные мощности с опережением графика примерно на неделю.