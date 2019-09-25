МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 24020 с погашением в июле 2022 года на 15,05 миллиарда рублей при спросе в 165,88 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,31% от номинала, средневзвешенная цена составила 100,3277% от номинала.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 17,36 миллиарда рублей при спросе в 84,85 миллиарда рублей.

До этого последний аукцион Минфина России по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения проходил в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов.