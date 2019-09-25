МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти к остальным мировым валютам после падения на предыдущей торговой сессии, вызванного рисками импичмента американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск курс доллара к иене рос до 107,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,05 иены; курс евро к доллару снижался до 1,0949 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1018 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,64%, до 98,96 пункта. Курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2361 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,2488 доллара.

Доллар продолжает восстанавливаться после падения днем ранее, после того, как демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.

Поддержу доллару также оказывает позитивная статистика по продажам новостроек в США в августе. В отчетном месяце показатель увеличился выше прогноза на 7,1%, до 713 тысяч. Аналитики ожидали роста только на 3,5%, до 660 тысяч.

"Я думаю доллар — достаточно безопасный актив сейчас", — отметил старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Курс фунта снижается к доллару на 1% после того, как днем ранее Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента. Неопределенность вокруг выборов также сохраняется. Ранее в среду правительство Британии объявило о намерении внести в парламент предложение о проведении досрочных всеобщих выборов.