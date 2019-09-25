МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам среды изменился разнонаправленно по основным индексам на фоне роста курса доллара к рублю, говорят трейдеры.

Усиление политических рисков в мире снизило спрос на рисковые инструменты, в том числе и на нефть, что добавило давления на стоимость российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,21%, до 2760,29 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,35%, до 1354,01 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Рост курса доллара к рублю примерно на 25 копеек определил разнонаправленную динамику индексов.

ПОЛИТИКА И НЕФТЬ ДАВЯТ НА АКЦИИ

Российский фондовый рынок в последние дни демонстрирует в целом слабо негативную динамику на фоне снижения аппетита к рисковым активам со стороны глобальных инвесторов.

Сегодня настроения инвесторов дополнительно ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп в рамках генассамблеи ООН в очередной раз обвинил Китай в манипулировании своей национальной валютой и краже интеллектуальной собственности.

Кроме того, усилились политические риски в самих США, после того как спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа.

Наконец, в Великобритании верховный суд страны постановил, что приостановление правительством работы парламента было незаконным, поставив под сомнение будущее премьер-министра Бориса Джонсона и увеличив вероятность проведения всеобщих выборов, отмечают эксперты.

Кроме того, рынок нефти к вечеру усилил снижение почти до 2%, упав ниже 62 долларов за баррель сорта Brent. Таким образом, за полторы недели уже компенсирован почти весь рост нефти, произошедший после бомбежки нефтяных объектов Саудовской Аравии и почти закрыт гэп (разрыв на графиках) от 16 сентября, отмечают эксперты.

Факторами падения нефтяных котировок сегодня стали коммерческие запасы нефти в США, которые за неделю, завершившуюся 20 сентября, увеличились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 419,5 миллиона баррелей, о чём говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали, напротив, снижения показателя на 0,25 миллиона баррелей.

В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 2,2 миллиона баррелей, до 40,9 миллиона, а запасы бензина — на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 230,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина лишь на 0,3 миллиона баррелей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения цены сегодня оказались акции МКБ (-1,9%) после одобрения наблюдательным советом банка увеличения уставного капитала путем допэмиссии 2,75 миллиарда обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Заметно подешевели также акции "Мечела" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Русгидро" (-1,4%).

Низколиквидные акции "Объединённых кредитных систем" (ОКС) после непонятного роста на повышенных оборотах два дня подряд, почти на 40% в каждый, к закрытию среды упали в цене на 11%.

Подорожали акции "Новатэка" (+1,1%), "Полюса" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), ТМК (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Попытка "медведей" продолжить негативную динамику и попытаться пробить поддержку, расположенную на уровне 2730 пунктов по индексу Мосбиржи, не удалась, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Они не смогли даже протестировать этот уровень. В текущей ситуации "быкам" для активизации покупок необходимо пробивать сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов, что откроет им дорогу к историческим максимумам по индексу Мосбиржи", — добавил он.

Ослабление рубля будет способствовать дальнейшему отскоку индекса Мосбиржи вверх, считает Константин Карпов из компании "БКС брокер". Таким образом, завтра индекс может подняться к уровню сопротивления 2770 пунктов, а поддержкой продолжит выступать уровень 2740 пунктов, прогнозирует он.

"Индекс РТС на фоне ослабления рубля будет стремиться к поддержке 1332-1330 пунктов. Сопротивлением росту выступает область 1353 пунктов. Впрочем, в случае непредвиденных факторов и повышения волатильности РТС может подняться и до 1360 пунктов", — оценил Карпов.