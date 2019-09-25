МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером уже почти на 2% после миролюбивого заявления американского президента Дональда Трампа относительно торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 29,25 доллара, или на 1,92%, до 1510,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро падает на 3,25%, до 18,023 доллара за унцию.

В рамках генассамблеи ООН Трамп заявил ранее в среду, что торговое соглашение с Китаем может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете". Помимо этого, Трамп отметил, что экономика Китая отстает от экономики США, что поддерживает желание китайцев договориться в короткие сроки.

Ситуация в торгово-экономических отношениях двух крупнейших экономик мира уже долгое время остается неопределенной, сопровождаясь введением взаимных торговых пошлин. Последний раунд переговоров на уровне заместителей министров состоялся 19-20 сентября в Вашингтоне. Следующий раунд запланирован на начало октября.