МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Наблюдательный совет ВТБ на заседании в четверг, 26 сентября, рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) и рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям первого типа, следует из материалов второго по активам российского банка.

"Повестка дня заседания наблюдательного совета банка ВТБ… О созыве внеочередного общего собрания акционеров банка ВТБ", — говорится в материалах.

Согласно повестке, набсовет ВТБ, в частности, обсудит рекомендации внеочередному собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям первого типа, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кроме того, набсовет банка обсудит вопрос об избрании заместителя президента-председателя правления ВТБ. В настоящее время у главы ВТБ Андрея Костина четыре зампреда.

Уставный капитал ВТБ сейчас составляет 651,034 миллиарда рублей. Он состоит из 12,96 триллиона обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, 21,403 триллиона привилегированных акций первого типа номиналом 0,01 рубля и 3,07 триллиона привилегированных акций второго типа номиналом 0,1 рубля. Привилегированными акциями ВТБ первого типа владеет Минфин.