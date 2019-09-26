МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром в рамках коррекции после двух торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 62,44 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 56,55 доллара за баррель.

Рост стоимости "черного золота" в четверг обусловлен коррекций после снижения в течении двух торговых сессий подряд. В среду трейдеры с пессимизмом отыгрывали данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти за минувшую неделю на 2,4 миллиона баррелей при том, что аналитики ожидали небольшого снижения показателя.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новые заявления президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений с Китаем. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН американский лидер заявил, что торговая сделка США с КНР может состояться раньше, чем ожидается.

Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что признаки ослабления торговой напряженности перевешивают негатив от показателей, которые способствовали снижению цен ранее на текущей неделе.