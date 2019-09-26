МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг на фоне отсутствия ясности в перспективах торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73%, до 2933,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,31%, до 1600,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,16%, до 26985,83 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,36%, до 2080,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,49%, до 6677,2 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,25%, до 22076,21 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов остаются торговые отношения между США и Китаем. Трейдеры оценивают неоднозначные заявления американского президента Дональда Трампа по данной теме. Так, в среду американский лидер заявил, что торговая сделка США с КНР может состояться раньше, чем ожидается. Однако только днем ранее он говорил о том, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

"Рынки каждый день находятся под влиянием высказываний президента США", — считает рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку (Makoto Sengoku), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Также трейдеры отыгрывают новости о том, что Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в среду соглашение о торговле между двумя странами на полях Генассамблеи ООН. Абэ на церемонии подписания напомнил, что Япония является крупнейшим иностранным инвестором в экономику США, и выразил надежду на то, что новые соглашения помогут укрепить экономическое сотрудничество двух стран.