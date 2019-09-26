МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене опускался до 107,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены, курс евро к доллару рос до 1,0965 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0944 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 98,87 пункта.

В четверг отмечается коррекция курса доллара к другим валютам после уверенного роста в течение предыдущего дня. Участники торгов обратили внимание на сделанные в среду заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что торговая сделка США с КНР может состояться раньше, чем ожидается.

Инвесторы также ждут новостей из США, где демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

В то же время, несмотря на текущее снижение курса доллара, эксперты ждут его укрепления. Так, аналитик Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что валютному рынку необходимо вернуться к фундаментальным показателям, "а они будут подталкивать курс доллара вверх".