МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром после снижения на 1,7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,45 доллара, или на 0,23%, до 1517,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,12%, до 18,052 доллара за унцию.

В четверг трейдеры покупают золото, резко подешевевшее в предыдущий день торгов. Такая динамика была обусловлена снижением спроса на более надежный драгметалл после новых заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем. Он сказал в среду о том, что торговая сделка с КНР может состояться раньше, чем ожидается.

Аналитики ожидают новых комментариев по торговле и политических новостей из США, которые могут повлиять на отношение инвесторов к риску, от чего будет зависеть динамика цен на золото. "В ближайшие дни будет много комментариев, которые повлияют на склонность к риску", — сообщил агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).