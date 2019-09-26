МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (окт) 9,7 9,9 (факт)
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2 кв.) 2,00% 2,00%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.) 2,50% 2,40%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (авг) -72,46 млрд -77,33 млрд
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 208 тыс 212 тыс
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (авг) 0,30%

 

 
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг) -2,50% 0,90%

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 02.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 02.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 48,79 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019) — див-д 2019
16:00 RUB Международные резервы Центрального банка (USD) 531,2 млрд

 

 