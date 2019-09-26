События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 сентября
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (окт)
|9,7
|9,9 (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
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|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2 кв.)
|2,00%
|2,00%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.)
|2,50%
|2,40%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (авг)
|-72,46 млрд
|-77,33 млрд
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|208 тыс
|212 тыс
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (авг)
|0,30%
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|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг)
|-2,50%
|0,90%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 02.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 02.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018
|48,79 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019) — див-д 2019
|16:00
|RUB
|Международные резервы Центрального банка (USD)
|531,2 млрд
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https://1prime.ru/Financial_market/20190926/830355562.html