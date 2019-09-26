МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой индексов на фоне неопределенности в перспективах торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,89%, до 2929,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,51%, до 1597,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,4%, до 26041,93 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,05%, до 2074,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,49%, до 6677,6 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,13%, до 22048,24 пункта.

Трейдеры продолжают следит за развитием торговых отношений между США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что торговая сделка США с КНР может состояться раньше, чем ожидается. Данное заявление прозвучало сразу на следующий день после того, как американский лидер сказал о том, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

Аналитики брокерской компании Dongxing Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что на фоне неопределенных перспектив в торговых отношениях между КНР и США игроки на рынках Китая в основном сохраняли осторожность перед длинными выходными в связи с национальным праздником. Торги на рынках Китая не будут проводиться на протяжении недели, начиная с 1 октября.