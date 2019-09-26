МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. РЖД в четверг открыли книгу заявок на два транша еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, сообщили РИА Новости два источника в финансовых кругах.

Компания размещает евробонды на шесть и восемь лет. Ориентир купона по первому траншу составляет около 1% годовых, второго — около 1,25% годовых.

РЖД 24-25 сентября провели в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в швейцарских франках.

Организаторами выступают UBS и "ВТБ Капитал".