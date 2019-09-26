МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует слабую разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене на фоне неопределенных перспектив торговых отношений США и Китая и всей мировой экономики в целом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару опускался до 1,0943 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0944 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1,096 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 99,04 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. Нерешенный торговый конфликт между странами увеличивает неопределенность относительно перспектив всей мировой экономики. Агентство Рейтер отмечает, что в начале торгов в Европе валютный рынок был стабилен, валютные пары практически не изменялись, "но стабильность доллара на текущей неделе является признаком обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив мировой экономики".

Валютный стратег BNY Mellon Нил Меллор (Neil Mellor), слова которого приводит агентство, предпочитает доллар в качестве надежного актива в краткосрочной перспективе на фоне мрачных перспектив мировой экономики и торговых переговоров, особенно когда мировые центробанки сигнализируют, что они "не готовы продолжать вливать ликвидность на рынки".