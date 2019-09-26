МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем размещения еврооблигаций РЖД в швейцарских франках на шесть лет составит от 275 миллионов, на восемь лет — от 125 миллионов, говорится в материалах для инвесторов.

Компания в четверг собирает заявки инвесторов на два транша еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках.

Компания размещает евробонды с погашением в октябре 2025 года и в апреле 2028 года. Ориентир купона по первому траншу составляет около 1% годовых, второго — около 1,25% годовых.

РЖД 24-25 сентября провели в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в швейцарских франках.

Организаторами выступают UBS и "ВТБ Капитал".