Размещение евробондов РЖД на 6 лет составит от 275 млн франков, на 8 лет - от 125 млн
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем размещения еврооблигаций РЖД в швейцарских франках на шесть лет составит от 275 миллионов, на восемь лет — от 125 миллионов, говорится в материалах для инвесторов.
Компания в четверг собирает заявки инвесторов на два транша еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках.
Компания размещает евробонды с погашением в октябре 2025 года и в апреле 2028 года. Ориентир купона по первому траншу составляет около 1% годовых, второго — около 1,25% годовых.
РЖД 24-25 сентября провели в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в швейцарских франках.
Организаторами выступают UBS и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/Financial_market/20190926/830357001.html