МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс рубля слабо снижается к доллару и мало меняется к европейской валюте на фоне завершающегося налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.09 мск четверга рос на 9 копеек — до 64,24 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 70,21 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,22% — до 62,25 доллара за баррель.

ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ К ДОЛЛАРУ

Рубль на утренних торгах умеренно снижался к доллару и евро.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, курс рубля снижался вместе с валютами развивающихся стран на фоне заметного укрепления доллара на международном валютном рынке.

"Заметное укрепление доллара на внешних площадках наблюдается со вчерашнего дня, когда ближе к вечеру рост американской валюты подстегнула сильная статистика по рынку недвижимости в США. Еще вечером в среду индекс доллару DXY, отражающий позиции доллара к шести основным валютам, поднялся выше уровня 99 пунктов и почти обновил таким образом двухнедельный максимум. В дальнейшем позиции доллара поддержали также комментарии официальных представителей ФРС, отметивших неочевидность дальнейшего снижения процентной ставки в США. В результате к началу второй половины дня в четверг индекс доллара продолжает удерживать позиции выше 99 пунктов", — комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

При этом днем курс рубля замедлил снижение к американской валюте: если на утренних торгах доллар максимально поднимался на 0,4% относительно уровня предыдущего закрытия, то к текущему моменту его рост к рублю составляет порядка 0,15%. Валюты развивающихся рынков перешли к росту относительно доллара. Так, индийская рупия к доллару поднимается на 0,23%, турецкая лира – на 0,45%, южноафриканский рэнд — на 0,27%.

Кроме того, на рубль дополнительно давит снижение нефтяных котировок после роста запасов сырья в США и заявлений генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что Саудовская Аравия уже восстановила основную часть нефтедобычи, а атаки на инфраструктуру остались в прошлом, также отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Более того, налоговый период как фактор поддержки национальной валюты практически себя исчерпал, вчера были уплачены НДС, НДПИ и акцизы, последний платеж этого месяца – налог на прибыль 30 сентября, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время инвесторы продолжат следить за развитием ситуации вокруг торговых переговоров США и Китая и процедуры импичмента американскому президенту, отмечает Кравченко.

Кроме того, днем ожидаются выступления главы ЕЦБ и представителей ФРС США, напоминает эксперт.

"Не исключено, что риторика главы европейского регулятора в очередной раз окажется излишне мягкой, а представители ФРС выскажут сомнения в отношении дальнейшего снижения ставок ФРС. Такая ситуация окажет давление на евро и окажет еще большую поддержку доллару на глобальных рынках", — добавляет он.

"Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается негативным, эффект от роста нефти будет нивелирован увеличением объема покупок Минфином, отток капитала может вырасти до конца года из-за увеличенного объема погашений внешнего долга, а спрос на рисковые активы вряд ли будет устойчиво высоким на фоне растущих опасений замедления экономического роста в Китае, еврозоне и США", — говорит Кадулин.

"Пик налогов остался позади, поддержка для рубля с этой стороны уменьшится. До конца недели рубль, вероятно, останется в диапазоне 64,5-63,7", — прогнозирует Сергей Гайворонский из "БКС Брокер".