МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в унисон с Европой, при этом снижающиеся из-за рисков импичмента президенту США Дональду Трампу американские площадки ограничивают рост отечественного фондового рынка, следует из динамики торгов Московской биржи и зарубежных бирж.

Индекс Мосбиржи к 17.17 мск растет на 0,18%, до 2765,39 пункта, индекс РТС — на 0,04%, до 1354,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается при этом на 17 копеек, до 64,32 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 70,47 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,82%, до 61,88 доллара за баррель.

Основные европейские площадки к текущему моменту растут на 0,5-1%, а биржевые индексы США — снижаются в пределах полупроцента.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Новатэк" договорился с японскими компаниями о поставках, а также о финансировании проектов на Камчатке, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". К текущему моменту его котировки прибавляют 0,6%.

"Однако более сильный рост всё же демонстрировали бумаги "Газпрома", который может быть спокоен за свой экспорт газа, если накал торгового противостояния пойдёт на спад", — указывает аналитик. Акции "Газпрома" поднимаются на 1,25%.

"Лучше рынка сегодня смотрятся акции "Газпрома" и X5 на корпоративных новостях. Так, стало известно, что бизнесмен Аркадий Ротенберг может продать "Стройгазмонтаж" — крупнейшего подрядчика "Газпрома". По мнению ряда инвесторов, это может в конце концов результироваться в снижение программы капитальных вложений газовой компании", — комментирует Сергей Суверов из компании "БКС премьер".

"Х5 объявила о трансформации формата "Карусели", что, по мнению инвесторов, повысит интегральную эффективность бизнеса", — добавляет эксперт.

Ранее в четверг компания X5 Retail Group объявила о трансформации сети гипермаркетов "Карусель". Так, 34 гипермаркета из 91 будут трансформированы в супермаркеты "Перекресток" большого формата, еще 20 — закроются к 2022 году, а 37 гипермаркетов продолжат работу под брендом "Карусель", пока менеджмент анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

Среди лидеров роста также – обыкновенные акции "Россетей" (3,73%), акции "Интер РАО" <IRAO>(2,46%), ТМК (2,14%), ГК "ПИК" (2,09%), ТГК-1 (1,75%), а также акции "Магнита" (1,65%) и ВТБ (1,27%).

Среди лидеров падения – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-0,89%), префы "Транснефти" <TRNF>(-0,53%), депозитарные расписки "Эн+ Груп" (-0,41%). А привилегированные акции "Татнефти" падают на 5,8%, обыкновенные – на 5,31%.

"Снижение акций "Татнефти" связано с отсечкой по промежуточным дивидендам, других корпоративных причин для падения акций мы не видим", — поясняет Суверов.

ПРОГНОЗЫ

С технической точки зрения текущий рост индекса Мосбиржи выглядит как возобновление бычьего тренда, и рынки в РФ способны закрыть текущую сессию уверенным плюсом, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения". Возможно даже, к закрытию торгов индекс Мосбиржи будет ближе к 2800 пунктов, полагает он.

Российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, однако говорить о дальнейшем росте рано ввиду неизменности внешнего фона, который давит на уверенность инвесторов мировых фондовых площадок, в свою очередь предупреждает генеральный директор ИК "Иволга капитал" Андрей Хохрин.

Сопротивлением для индекса Московской биржи служат уровни 2800 пунктов, для индекса РТС — 1365 и 1380 пунктов, указывает эксперт. Только преодолев эти уровни индексы смогут продолжить уверенный рост с технической точки зрения, полагает он.