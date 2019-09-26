МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно умеренно растет в четверг после сильного падения на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,15 доллара, или на 0,14%, до 1514,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается на 0,55%, до 17,973 доллара за унцию.

Цена на золото восстанавливается после резкого падения днем ранее, которое было вызвано заявлениями американского президента Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть достигнуто раньше, чем ожидается.

Это также оказало поддержку доллару, который теперь, также в рамках коррекции, дешевеет к другим основным мировым валютам. Традиционно более слабый доллар поддерживает котировки золота, которое становится доступным для держателей другой валюты.

Небольшую поддержку золоту также оказывает сохранение рисков импичмента американского президента Дональда Трампа, который мог использовать полномочия своего офиса для того, чтобы добиться вмешательства другой страны в будущие выборы президента. Соответствующий документ был опубликован ранее в четверг постоянным спецкомитетом палаты представителей по разведке.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден–старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.