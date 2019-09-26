МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам четверга повысился по основным индексам на фоне позитивной динамики европейских рынков, говорят трейдеры.

Неуверенная динамика рынка нефти не помешала вырасти в стоимости акциям "Газпрома" (+1,6%) на фоне корпоративных новостей, отмечают эксперты. И в силу заметного веса эмитента это способствовало позитивным результатам для всего рынка.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,45%, до 2772,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1359,59 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

"ГАЗПРОМ" ВЫТЯНУЛ РЫНОК НАВЕРХ

Российский фондовый рынок повысился по основным акциям на фоне позитивной динамики основных европейских фондовых индексов, отыгравших макроэкономическую статистику Германии ростом на 0,4-0,8%. По данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей в этой крупнейшей европейской экономике вырос до 9,9 пункта с отметки месяц назад в 9,7 пункта.

Рынок нефти вечером оставался в минусе (минус 0,5%, или 62 доллара за баррель сорта Brent) на фоне данных о росте запасов энергоресурсов в США.

В лидерах роста цены среди "голубых фишек" сегодня оказались акции "Газпрома" (+1,6%) на фоне новостей о том, что аффилированная с корпорацией компания "Газстройпром" планирует приобрести крупнейшего субподрядчика "Газпрома" — "Стройгазмонтаж". Аналитики Sberbank Investment Research полагают, что приобретенный субподрядчик не будет фигурировать на балансе "Газпрома", поскольку его консолидация проходит на базе аффилированной компании.

Подорожали также ГДР X5 (+2,6%) на фоне новостей о трансформации сети гипермаркетов "Карусель" (входит в X5 Retail Group).

Выросли в цене и акции "Магнита" (+1,3%), ТМК (+1,8%), ВТБ (+1,5%). Подешевели бумаги "Татнефти" (-5,3% префы и —4,7% "обычка") после того, как они с четверга стали торговаться без дивидендов. Также подешевели акции "Роснефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,2%), "Яндекса" (-0,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от максимумов дня в направлении к ближайшим поддержкам (2740 и 1350 пунктов), отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Неспособность индикаторов закрепиться выше сопротивлений 2780 и 1360 пунктов соответственно указывает на неуверенность игроков на повышение и опасность возвращения "медведей" на рынок. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2740-2775 пунктов", — оценила она.

Ближайшим сопротивлением росту индекса Мосбиржи может выступить максимум текущей недели в 2790 пунктов, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"У индекса РТС ближайшим техническим препятствием для продолжения роста может стать бывшая поддержка, находящаяся на отметке 1365 пунктов. Вероятно, до конца недели фондовые индикаторы предпримут попытку пробоя данных сопротивлений", — добавил он.