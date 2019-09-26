МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Курс доллара по отношению к основным мировым валютам незначительно снижается после резкого роста на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.19 мск курс доллара к иене опускался до 107,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены, курс евро к доллару снижался до 1,0936 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0941 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 99,03 пункта.

Резкий рост курса доллара на предыдущей торговой сессии был обусловлен ростом оптимизма инвесторов относительно возможности скорого разрешения торгового конфликта США и КНР. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем может состояться раньше, чем ожидается.

Главный рыночный стратег FXTM Хусейн Сайед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что, несмотря на угрозу импичмента Дональда Трампа, существует ряд факторов, которые объясняют укрепление доллара.

"Великобритания сталкивается с кризисом из-за Brexit, экономика еврозоны близка к замедлению, доходность облигаций развитых стран остается низкой, а инвесторы хотят вложить деньги в безопасные активы", — сказал эксперт.