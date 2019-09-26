МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. МТС подписал с ВТБ договор о кредитной линии на 55 миллиардов рублей и досрочном погашении действующего кредита на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении МТС.

"Соглашение, подписанное с банком ВТБ, предусматривает подтвержденную кредитную линию с совокупным лимитом в 55 миллиардов рублей и дает МТС возможность выбирать средства отдельными траншами в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что часть средств из кредитной линии в размере 25 миллиардов рублей вместе с собственными средствами компании в размере 25 миллиардов рублей были направлены на досрочное погашение одного из действующих кредитов ВТБ, привлеченного МТС в сентябре 2018 года, на общую сумму 50 миллиардов рублей.

"Результатом рефинансирования стало снижение процентных расходов компании и увеличение срока погашения кредита ВТБ с 2 до 5 лет. Оставшийся лимит подтвержденной кредитной линии на 30 миллиардов рублей компания планирует направить на рефинансирование текущего долга в 2019-2020 годах", — говорится в сообщении.