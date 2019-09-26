МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара вечером продолжает снижаться, при этом стабилизировавшись по отношению к евро, отмечают трейдеры.

Понижательная динамика рынка нефти (снижение цены марки Brent на 0,6%, к 62 долларам за баррель) поддерживает давление на российскую валюту, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск повышается на 11 копеек, до 64,25 рубля, курс евро — снижается на 1 копейку, до 70,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль снижается против доллара и стабилизировался к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,095 доллара из-за неприятия инвесторами рисковых активов в связи с сохраняющимися политическими рисками в США, где разгорается процесс инициации импичмента президенту Дональду Трампу.

Снижение рынка нефти (на фоне восстановления нефтедобычи Саудовской Аравии) в район 62 долларов за баррель сорта Brent добавляет давления на рубль. Ранее в четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что добыча нефти государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco превысила 8 миллионов баррелей в день в рамках восстановления после атаки на ее нефтяные объекты в середине сентября.

Кроме того, накануне СМИ сообщили, что Saudi Aramco восстанавливает мощности добычи нефти с опережением графика примерно на неделю.

Помимо этого, определенную волатильность в динамику курса рубля внесли было сообщения, о том, что США ввели санкции против некоей российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций против Сирии, создав схему доставки авиационного топлива в страну. В МИДе РФ санкции назвали абсолютно неприемлемыми. Впрочем, игроки рынка быстро поняли мелкий масштаб этих рисков, и рубль вернулся на прежние позиции.

В итоге доллар вечером повышается к рублю на 0,2%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В целом пока ситуация на российском валютном рынке выглядит достаточно противоречивой, что не предвещает сильных курсовых движений в ближайшем будущем, рассуждает эксперт компании "БКС брокер" Иван Копейкин.

"Наиболее вероятный диапазон для курса на ближайшее время: 63,7-64,8 рубля за доллар и 69,5-71 рубля за евро", — оценил он.

Поддержки курса находятся на отметках 64 и 63,8 рубля за доллар, оценил Сергей Дроздов, из ГК "Финам". Сопротивления расположены на уровнях 64,5 и 64,8 рубля за доллар, добавил он.