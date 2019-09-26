ВАШИНГТОН, 26 сен /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США в четверг закрылись в минусе на фоне инициативы демократов об импичменте президенту Дональду Трампу.

На 16.00 (23.00 мск) индекс Dow Jones снизился к уровню открытия на 0,3%, до 26 891,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 8030,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 2977,62 пункта.

Противники Трампа утверждают, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским он мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден–старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. В противном случае американский президент якобы угрожал отказать Украине в финансовой помощи Опубликованная Белым домом стенограмма разговора не позволяет сделать однозначный вывод об этом, но и не опровергает заявления демократов, что позволило им продолжить подготовку импичмента.

Немного сдерживало темпы падения индексов заявление Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть достигнуто раньше, чем многие думают, что поддержало надежды трейдеров на скорое разрешение этого конфликта.

Директор по инвестициям Bokeh Capital Partners в Питерсберге Ким Форрест, чье мнение приводит агентство Рейтер, отметила, что пока не будет заключено торговое соглашение, динамика на рынке будет нестабильной, и инвесторы будут устраивать распродажи на фоне негативных политических новостей.

Трейдеры также обращают внимание на макроэкономические данные. Так, рост ВВП США во втором квартале, по окончательной оценке, составит 2%, как и ожидалось, а число новых заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 сентября, увеличилось несколько сильнее прогноза, до 213 тысяч. Аналитики ждали роста до 212 тысяч.