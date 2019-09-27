МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу на фоне политической неопределенности в США и в рамках коррекции, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,01%, до 2928,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1610,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,3%, до 25963,28 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,13%, до 2051,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,38%, до 6703,3 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 1,3%, до 21759,12 пункта.

На биржах Китая в пятницу отмечается коррекционный рост после двухдневного падения, вызванного напряженностью в торговых отношениях с США и отсутствием ясности в перспективах разрешения продолжительного торгового конфликта между странами.

В то же время давление на мировые рынки оказывает политическая неопределенность в США. Демократы начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

"Инициатива импичмента в США добавляет неопределенности рынкам в дополнение к сохраняющейся обеспокоенности по поводу торговой войны между Вашингтоном и Пекином и риску рецессии в США", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).