МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг" установил цену размещения на Московской бирже дополнительного выпуска облигаций на 5 миллиардов рублей в размере 103% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Заявки на облигации компания собирала в четверг. Предварительный ориентир цены размещения составлял 102,5-103% от номинала, что соответствует доходности 10,58-10,41% годовых, в ходе сбора заявок ориентир цены размещения был установлен на уровне не ниже 103% от номинала.

Десятилетний допвыпуск предусматривает выплату квартальных купонов и досрочное погашение через пять лет, а также погашение частями по 25% от номинала в даты выплаты 14, 16 и 18 купонов. Техническая часть размещения назначена на 30 сентября.

Организаторами выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", "Ренессанс Капитал" и Совкомбанк.

Дебютные облигации объемом 5 миллиардов рублей на Московской бирже компания разместила в июле со ставкой купона 10,95% годовых. Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 12 миллиардов рублей.