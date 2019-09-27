МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют в пятницу положительную динамику на фоне надежд на прогресс в рамках нового раунда торговых переговоров между США и КНР, который пройдет в октябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.47 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,91%, до 7419,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 5636,27 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 12356,6 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают сообщения в СМИ о том, что новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая в них будет участвовать вице-премьер Лю Хэ.

В то же время, несмотря на подъем настроений трейдеров, эксперты сохраняют скептицизм в том, что касается возможных результатов грядущей встречи представителей США и КНР. "Перспектива новых переговоров поддерживает оптимизм инвесторов на ряде рынков, но мы по-прежнему скептически относимся к возможности существенных результатов по итогам этих переговоров", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rabobank.