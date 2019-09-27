МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Совокупная чистая прибыль профучастников — некоммерческих финансовых организаций (НФО) по итогам второго квартала текущего года выросла до 11,8 миллиарда рублей с 1,9 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" за второй квартал 2019 года Банка России.

"По итогам второго квартала 2019 года чистая прибыль профучастников — НФО выросла до 11,8 миллиарда рублей (годом ранее — 1,9 миллиарда рублей). Капитал и резервы снизились до 288 миллиардов рублей (-3% в годовом выражении). Рентабельность капитала (ROE) в целом по отрасли (отношение суммарной прибыли по отрасли за 12 месяцев к среднему значению суммарного капитала и резервов по отрасли за аналогичный период) уменьшилась до 5,9% (годом ранее — 7,8%). При этом медианное значение ROE (медианное значение из показателей ROE, рассчитанных отдельно по каждому участнику) возросло с 2,1 до 3,1%", — подсчитали аналитики регулятора.

В ЦБ также отметили, что по сравнению с прошлым годом доля убыточных организаций снизилась с 42% до 40%, а отношение медианного размера капитала (то есть среднегодового значения капитала) прибыльных и убыточных участников выросло с 3,6 до 4.

"Таким образом, более крупные профучастники в среднем работают с прибылью, в то время как небольшие участники, как правило, несут убытки. Одной из причин такой убыточности могло стать увеличение регуляторной нагрузки", — отмечается в обзоре.

Аналитики ЦБ РФ также отмечают, что совокупные активы профучастников — НФО на конец второго квартала 2019 года составили 1,1 триллиона рублей (-12% в квартальном выражении и +21% в годовом выражении). Доля активов профучастников — НФО к ВВП выросла за год с 0,92% до 1%, указывается в обзоре.

"Основная часть активов в отрасли приходится на крупнейшие организации. В частности, количество профучастников — НФО, контролирующих 80% активов, за квартал выросло с 10 до 11, что составляет лишь 4% от совокупного числа компаний. При этом на трех крупнейших участников приходится более половины активов. Таким образом, в отрасли сохраняется тенденция к концентрации активов у крупнейших участников", — говорится в обзоре.