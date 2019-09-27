МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опускалась более чем на 3% на рисках снижения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,37%, до 61,26 доллара за баррель. Минутами ранее показатель снижался более чем на 3%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,11%, до 55,22 доллара за баррель.

Ранее в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль не исключил, что организация может снова понизить прогноз по росту спроса на нефть на 2019 и 2020 годы, если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться.