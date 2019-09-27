МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.277 мск снижался на 0,34% — до 2763,31 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 1353,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 12 копеек – до 64,33 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 70,37 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 0,88% — до 62,19 доллара за баррель.

НЕФТЬ ДАВИТ НА ИНДЕКСЫ

"На рынке наблюдается безыдейность, индексы во многом коррелируют с динамикой цен на нефть, в которых присутствует основная интрига", — комментирует Ярослав Кабаков из "Финама".

"Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС умеренно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов не смогли и не захотели игнорировать достаточно сильное внутридневное падение стоимости фьючерсов на нефть. Недавняя паника, связанная с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии в результате диверсий, полностью улеглась в течение двух недель", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

"Сегодня позитивные новости о скором возобновлении торговых переговоров и об увеличении закупки со стороны Китая сельхозпродукции из США привели к небольшому росту фьючерсов на американские индексы, однако, воспринять этот позитив нашему рынку мешает динамика нефтяных котировок", — отмечает Дмитрий Александров из компании "Универ Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди "голубых фишек" наиболее заметным движением стал коррекционный рост стоимости бумаг "Татнефти": накануне они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2, отмечает Манжос из ИК "Алго Капитал".

"В то же время голосующие акции "Татнефти" пока не пользуются спросом. Достаточно щедрые промежуточные дивиденды по обоим типам бумаг составят 40,11 рубля", — добавляет аналитик.

К текущему моменту привилегированные акции "Татнефти" поднимаются на 1,58% (в течение торгов росли на 2,1%, обыкновенные акции компании перешли к снижению и опускаются на 0,38% (днем росли на 0,5%).

В лидерах роста также акции ТГК-1 (1,04%), ЛСР (0,93%) и "Аэрофлота" (0,86%).

"Коррекция пришла в акции Polymetal (-3,32%) и "Полюс" (-3,03%) вслед за снижением цен на драгоценные металлы. Также снижались перегретые акции "Новатэка" (-1,83%). Польша в очередной раз выразила печаль по поводу разрастания бизнеса "Газпрома" (-0,84%), что на рынке восприняли в качестве роста рисков сдерживания роста экспорта отечественной газовой монополии", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди лидеров падения – акции ОВК (-3,47%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,09%), "Новатэка" (-1,87%), "Северстали" (-0,78%) и депозитарные расписки X5 (-0,75%).

ПРОГНОЗЫ

"Отечественный рынок останется под давлением на фоне дешевеющей нефти. Следующая неделя также может оказаться сложной, поскольку статистика за сентябрь по Китаю и еврозоне может оказаться весьма слабой", — говорит Кочетков.

В целом Манжос ожидает негативного закрытия индекса Мосбиржи с понижением до 1% по итогам дня.

"Заметно, что наш рынок хочет подрасти, но пока не может. Возможно…, индекс ММВБ ближе к закрытию торгов сумеет подняться выше, хотя бы к уровню 2780-2785 пунктов", — отмечает Александров.