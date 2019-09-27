МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру пятницы ускорила снижение и уже падает более чем на 1%, пробив отметку в 1500 долларов за унцию, на укрепившемся долларе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 16,55 доллара, или на 1,09%, до 1498,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро падает на 2,48%, до 17,468 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление доллара. Подорожание американской валюты, в которой осуществляются расчёты, традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей других валют.

"Основная причина того, что золото дешевеет, заключается в укреплении доллара к евро", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg). В ходе сегодняшних торгов курс евро к доллару опускался до 1,0905 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро, что стало минимумом с мая 2017 года. При этом аналитик отмечает, что инвесторы по-прежнему покупают золото, когда цены на металл снижаются.