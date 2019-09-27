МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,03%, до 6,54 доллара, "Новатэка" — на 2,8%, до 208,2 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 1,1%, до 84,5 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,53%, до 7,08 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,08%, до 32,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,42%, до 25,73 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,41%, до 14,61 доллара, НЛМК — увеличилась на 0,64%, до 22,02 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,9%, до 1,32 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,03%, до 14,35 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 1,46%, до 17,6 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,33%, до 13,34 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,15%, до 3,42 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,05%, до 3,96 доллара.