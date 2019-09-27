МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился по основным индексам по итогам пятницы на фоне негативной динамики рынка нефти и рубля, отмечают трейдеры.

Перед выходными инвесторы на всякий случай уменьшили спрос на рисковые активы, говорят эксперты.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,53%, до 2757,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1347,72 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ И РУБЛЕМ

Российский фондовый рынок снизился по основным акциям на фоне негативной динамики рынка нефти, который вечером оставался в минусе (на 1,4%, до 61,9 доллара за баррель сорта Brent) на фоне ожиданий менее бодрого роста спроса на энергоресурсы на мировом рынке.

Ранее в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль не исключил, что организация может снова понизить прогноз темпов роста спроса на нефть, если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться.

В августе МЭА уже понижало прогноз темпов роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года — на 100 тысяч баррелей в сутки, а также на 2020 год — на 50 тысяч, до 1,1 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Рубль перед выходными также снижался — в пределах 50 копеек к доллару, что сигнализирует о падении аппетита на российские активы, входящие в категорию рисковых.

В лидерах роста цены сегодня оказались скорректировавшиеся префы "Татнефти" (+1,1%). Подорожали также акции "Юнипро" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%). Подешевели бумаги Polymetal (-3%), акции "Полюса" (-2,8%), "Новатэка" (-2%), "Газпрома" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник индекс Мосбиржи может продолжить умеренно снижаться в диапазоне 2750-2765 пунктов, реагируя на ухудшение ценовой конъюнктуры рынка нефти, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"В фокусе внимания инвесторов также продолжит оставаться новостной фон, связанный с торговыми переговорами между США и КНР, которые должны возобновиться с 10 октября", — добавил он.

В базовом сценарии в отсутствие новых негативных новостей о перспективах заключения торгового соглашения США и Китая следующая неделя могла бы характеризоваться умеренно оптимистичным движением биржевых индексов в начале недели с консолидацией ближе к ее концу, считает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Диапазон колебаний индекса Мосбиржи в этом случае составил бы 2760-2830 пунктов и 1350-1380 пунктов по индексу РТС при относительной стабильности рубля. Однако начало нового квартала может принести и рост волатильности на рынок, а любые негативные новости… способны увести фондовые рынки вниз, и в случае пробоя индексом Мосбиржи уровня 2740 пунктов вниз до конца недели он протестирует уровень 2700 пунктов", — заключает эксперт.