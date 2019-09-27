МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в пятницу закрылись ростом после выхода статданных сферы услуг, при этом британский FTSE закрылся ростом на 1% на фоне ослабления национальной валюты, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,02%, до 7426,21 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 5640,58 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 12380,94 пункта.

Опасения инвесторов относительно замедления экономики еврозоны немного ослабли после выхода показателей настроения потребителей и предприятий в сфере услуг. Ранее в пятницу на сайте Еврокомиссии была опубликована статистика, согласно которой интегрированный показатель этих настроений в сентябре увеличился до 9,5 пункта с 9,2 пункта месяцем ранее.

"Это хороший знак. Если вы искали какие-то сигналы относительно хорошего развития европейской экономики, то обратите внимания на сферу услуг", — прокомментировал агентству Рейтер экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn).

Британский индекс оказался под дополнительным влиянием национальной валюты. Фунт дешевеет по отношению к доллару после того, как член комитета по денежно-кредитной политике британского центробанка Майкл Сондерс (Michael Saunders) сообщил о том, что регулятору может потребоваться ослабление монетарной политики, если неопределенность, связанная с Brexit, будет сохраняться.

Ослабление кредитно-денежной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты. Более дешевый фунт поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, чей доход в фунтах в этом случае растёт.