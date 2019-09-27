МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро ощутимо снижался вечером на фоне падения в пятницу рынка нефти к уровням, на которых он находился до атаки дронов на саудовские нефтяные объекты, говорят эксперты.

Прохождение пика налоговых выплат сентября убрало поддержку у рубля, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.25 мск повышался на 46 копеек до 64,67 рубля, курс евро — на 61 копейку до 70,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером существенно снижался против доллара и евро на фоне снижения рынка нефти, растерявшего к вечеру пятницы весь рост, приобретенный после падения добычи в Саудовской Аравии примерно в два раза – до немногим более чем 4 миллионов баррелей в сутки. Это случилось около двух недель назад после атаки дронов на нефтяные объекты страны.

В итоге скачок нефти в район 72 долларов 16 сентября и разрыв на графике цены нефти (гэп) был закрыт в результате сползания нефтяных котировок. Заверения саудитов о быстром восстановлении добычи нефти помогли рынку вернуться на уровни двухнедельной давности.

В пятницу к вечеру цена нефти палада на 1,6%, до 61,8 доллара за баррель сорта Brent на фоне ожиданий менее бодрого роста спроса на энергоресурсы на мировом рынке.

Ранее в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль не исключил, что организация может снова понизить прогноз темпов роста спроса на нефть, если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться.

В августе МЭА уже понижало прогноз темпов роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года — на 100 тысяч баррелей в сутки, а также на 2020 год — на 50 тысяч, до 1,1 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе наиболее важными на валютном рынке станут данные по деловой активности Китая, которые выйдут в понедельник, и данные с американского рынка труда, которые будут опубликованы в пятницу, считает эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин.

Наиболее вероятной динамикой курса доллара в ближайшие дни является его консолидация вблизи отметки 64,5 рубля, для евро вероятен постепенный рост к 71 рублю, оценил он.

На внутреннем межбанковском рынке банки, по всей видимости, уже в пятницу провели часть платежей по налогу на прибыль и в понедельник завершат сентябрьскии? налоговыи? период, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Ставки МБК (межбанковского кредитования) отреагировали на финальные платежи в бюджет лишь символическим ростом, в целом оставшись вблизи ключевои? ставки ЦБ, добавил он, говоря о факторах курсовой динамики рубля.