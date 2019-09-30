ПЕКИН, 30 сен /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре после нескольких месяцев замедления ускорился до 49,8 пункта, хотя уже пятый месяц подряд не может подняться выше психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистического управления.

По сравнению с августом, когда PMI несколько упал до 49,5 пункта, показатель ускорился на 0,3 процентных пункта, оказавшись лучше прогнозов экспертов, которые ожидали, что индекс в этом месяце вырастет до 49,6 пункта.

Худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда он замедлился до 49,2 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.